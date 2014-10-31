Разрешение на строительство нового съезда с ЗСД выдано в Петербурге

В документе говорится о строительстве съезда С-2 протяженностью 286 метров, который входит в этап 3.1 транспортной развязки со Шкиперским протоком.

В Петербурге получено разрешение на строительство нового съезда с Западного скоростного диаметра (ЗСД), который является частью развязки с улицей Шкиперский проток на Васильевском острове. Разрешение было выдано компании АО "Западный скоростной диаметр", пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на сайт строительного надзора.

В документе говорится о строительстве съезда С-2 протяженностью 286 метров, который входит в этап 3.1 транспортной развязки со Шкиперским протоком. Проектная документация была разработана АО "Производственное объединение "Возрождение". Съезд С-2 позволит водителям, движущимся по ЗСД на север, съезжать на проектируемое продолжение улицы Шкиперский проток в сторону проспекта Крузенштерна.

Согласно системе "Контур.Закупки", госконтракт на этап № 3 был заключен компанией АО "Западный Скоростной Диаметр" в мае 2023 года с компанией АО "Производственное объединение "Возрождение". Сумма контракта составляет 5,1 млрд рублей, из которых стоимость съезда С-2 составляет 98 млн рублей. Контрактом также предусмотрено строительство еще четырех съездов. Все работы должны быть завершены к концу 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге закончили монтаж пролета Московско-Дунайской развязки.

Фото: Piter.TV