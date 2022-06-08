В Петербурге закончили монтаж пролета Московско-Дунайской развязки

Всего было установлено более 7249 тонн металлоконструкций, что соответствует грузовому поезду протяженностью в почти 2 км.

Работники подрядной организации "Возрождение" успешно завершили один из самых сложных этапов строительства путепровода через Дунайский проспект на перекрестке Московского и Дунайского шоссе, где установили две укрепленные балки. Об этом информирует комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга.

Для монтажа использовались два крана большой грузоподъемности, а блоки доставлялись на специальном трале. Всего было установлено более 7249 тонн металлоконструкций, что соответствует грузовому поезду протяженностью в почти 2 км.

В настоящее время идет переустройство газопровода, водопровода, канализации и освещения, а также установка светофоров. Также ведется строительство подземных переходов с лифтами для людей с ограниченными возможностями. Уже закончена установка основ тел опор, съездов и подпорных стен, а также монтаж металлоконструкций на опорах. Скоро будет завершено устройство железобетонной плиты дорожного полотна. Заканчиваются дорожные работы на левой стороне главной дороги.

Мероприятия проводятся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Ранее мы сообщили о том, что на Бестужевской улице выполнили ремонт дорожного покрытия.

Фото: КРТИ