На Бестужевской улице выполнили ремонт дорожного покрытия

Подрядчик привел в порядок участок от Екатерининского проспекта до Лабораторной улицы.

Бестужевская улица преобразилась благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Специалисты отремонтировали полотно протяженностью 2,76 километра. Об этом сообщили в пресс-службе КРТИ.

Подрядчик привел в порядок участок от Екатерининского проспекта до Лабораторной улицы. До начала работ этот отрезок не отвечал нормативным требованиям. Специалисты уложили современное асфальтобетонное покрытие и обновили бордюрные камни и разметку. Кроме того, дорожники отремонтировали тротуары и восстановили благоустройство.

Отметим, что в Северной столице планируется отремонтировать 170 километров улично-дорожной сети города. Около 100 километров приведут в порядок в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Ранее мы писали, что в июне в Ленобласти начнется ремонт дороги к Невской Дубровке.

Фото: Piter.tv