Минфин: итоговая стоимость ВСМ Москва-Петербург пока не утверждена

Предложения по финансированию строительства ВСМ поступили в ведомство в начале ноября.

Структура финансирования и итоговая стоимость строительства ВСМ Москва - Петербург пока не приняты окончательно. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Минфин РФ.

Ведомство подчеркнуло, что сейчас все перечисленные параметры находятся в процессе доработки.

Отметим, что предложения по финансированию строительства ВСМ поступили в Минфин в начале ноября. По словам гендиректора РЖД Олега Белозерова, в 2030-2035 годах входит строительство примерно 7 тыс. километров железнождорожной трассы.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге "Росатом" пригласит на стажировки победителей чемпионата "Профессионалы".

Фото: РЖД