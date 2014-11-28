Неизвестный ранил в ногу посетителя бара в Гатчине

Возбуждено уголовное дело.

В понедельник, 30 сентября, в полицию от неизвестного поступило сообщение о том, что в баре на проспекте Карла Маркса в Гатчине мужчина ранил в ногу посетителя. Об этом стало известно Piter.TV.

Оперативникам удалось установить, что в 20:40 по указанному адресу неизвестный мужчина, в результате внезапно возникшего конфликта, произвел выстрел из предмета, конструктивно схожего с пистолетом, в ногу 35-летнему неработающему, жителю Гатчины, после чего с места происшествия скрылся.

Пострадавший покинул место происшествия и самостоятельно обратился к медикам со стреляной раной наружной поверхности правого бедра. Он был отпущен после осмотра в удовлетворительном состоянии.

Судя по приметам, на вид преступнику 40 лет, рост около 175 см, одет в спортивный костюм цвета хаки и зеленую кепку. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что подростки стреляли в восьмиклассника на Новаторов.

Фото: Piter.TV