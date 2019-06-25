Подростки стреляли в восьмиклассника на Новаторов

Мать мальчика обнаружила у него в левой височной области металлический шарик диаметром 4 мм.

В субботу, 21 октября, в больницу самостоятельно обратился 14-летний восьмиклассник с ушибленной раной левой височной области. Как стало известно Piter.TV, в мальчика стреляли неизвестные.

Инцидент произошёл 3 октября на бульваре новаторов: двое подростков в результате внезапно возникшего конфликта, произвели из предмета, похожего на пневматический пистолет, несколько выстрелов в область головы и груди школьника, после чего с места происшествия скрылись. Уже 14 октября в полицию обратилась 34-летняя мать мальчика, сообщив, что она обнаружила в левой височной области у сына металлический шарик диаметром 4 мм.

Как выяснилось, нападавшим на вид 15-16 лет, нормального и худощавого телосложения, рост примерно 180 и 190 см, светлые и тёмные волосы. Один из хулиганов был одет в тёмно-синюю куртку, тёмные штаны, красные кроссовки, а второй – в длинную куртку тёмного цвета, чёрную кофту с капюшоном, тёмные штаны, светлые кроссовки. В заявлении, поданном матерью пострадавшего, указано, что подозреваемые из хулиганских побуждений произвели 4 выстрела в его сторону из предмета, похожего на пневматический пистолет.

Ранее мы сообщили о том, что полицией Выборгского района Петербурга задержан стрелок из окон.

Фото: Piter.TV