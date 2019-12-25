В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Полицией Выборгского района Петербурга задержан стрелок из окон. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 11 октября в 01:15 обратилась местная жительница, проживающая в доме 18 по улице Лиственная с сообщением о том, что она слышит звуки, похожие на выстрелы, ориентировочно с 22-23 этажа.

Сотрудниками полиции оперативно был задержан 40-летний мужчина, который стрелял из окна своей квартиры из пневматического пистолета. Пистолет изъят и отправлен на экспертизу. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Ранее стрелок из магазина в Парголово был задержан в Петербурге.

Фото: Piter.tv