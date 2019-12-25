В Кронштадте восстанавливают разбитые окна в квартирах после взрывной волны

Администрация района сообщила о незначительных разрушениях после утреннего инцидента 25 марта. Специалисты жилищного агентства продолжают ликвидировать последствия.

В Кронштадте специалисты устраняют последствия разрушений, вызванных взрывной волной утром 25 марта. По данным администрации района, ущерб оказался незначительным.

Глава районной администрации Андрей Кононов сообщил, что по предварительным подсчетам повреждено до десяти окон в жилых домах, а также от 16 до 18 автомобилей.

Одна из жительниц Кронштадта рассказала, что громкий звук жители услышали примерно в 6:30 утра. В ее квартире на третьем этаже после этого вылетели стекла. Люди в результате происшествия не пострадали.

Сотрудники жилищного агентства Кронштадтского района продолжают работы по восстановлению.

Ранее депутат Колесник назвал атаку ВСУ 25 марта на Петербург терактом

