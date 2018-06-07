Стрелок из магазина в Парголово задержан в Петербурге

Обвиняемый и его защитник возражали.

Выборгский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в отношении стрелка из магазина в Парголово в виде запрета определенных действий по 17 ноября текущего года. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов в четверг, 21 сентября.

По данным следствия, инцидент произошел 17 сентября в магазине, расположенном на Тихоокеанской улице. Фигурант произвел два выстрела в С., чем причинил ему физический вред. Между ними произошел конфликт: первый в компании еще нескольких лиц приставал к сотруднице, второй пытался ее защитить. В тот же день полиция задержала автомобиль каршеринга "Фольксваген" на Васильевском острове, но стрелявшего внутри салона не было.

Обвиняемый и его защитник возражали ходатайству следствия. Они сообщили, что фигурант является индивидуальным предпринимателем и скрываться от органов следствия не намерен. Он самостоятельно пришел в полицию и дал показания. Суд учел эти обстоятельства.

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