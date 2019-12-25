Свидетельница стрельбы в Парголово назвала причину конфликта

По словам девушки, пострадавший защищал продавщицу магазина.

Молодой человек, который получил ранение от выстрела травмата в посёлке Парголово, защищал женщину от пристававших к ней агрессоров. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на очевидицу.

Девушка рассказала, что к сотруднице местного магазина начала приставать группа мужчин. Это заметил местный житель 2000 года рождения, который заступился за даму. Один из хулиганов выстрелил в него из пистолета, а затем скрылся на каршеринге вместе с приятелями.

Увидела, как толпа бежит за машиной и человека, который падает на колени и истекает кровью. Полиция приехала через пять-семь минут. Молодой человек выбежал с аптечкой, очень много находящихся рядом людей помогали. Пострадавший потерял сознание. Потом очнулся, с ним пытались разговаривать люди, чтобы он окончательно не потерял сознание. Говорил, что у него отнимается рука, отнимается нога, что-то в этом духе. собеседница телеканала "360"

Напомним, что происшествие случилось на Тихоокеанской улице. В от же день полиция задержала автомобиль каршеринга Volkswagen Polo на Васильевском острове, но стрелявшего внутри салона уже не было.

Ранее мы сообщили о том, что в Парголово полицейские задержали поджигателя автомобилей.

Фото: Piter.TV