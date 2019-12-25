Хулиган ранил жителя Парголово из травмата

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленника разыскивают.

Вечером в воскресенье, 17 сентября, в полицию Петербурга поступило сообщение от мужчины 1992 года рождения о том, что на Тихоокеанской улице в посёлке Парголово ранен мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что в 20:24 у магазина произошёл конфликт между местным жителем 2000 года рождения и неизвестным. Последний выстрелил в оппонента из травматического пистолета, а затем скрылся на каршеринге Volkswagen Polo.

Оперативники ввели план перехват. В 22:15 они задержали указанный автомобиль на 1-ой линии Васильевского острова, однако разыскиваемое лицо в салоне отсутствовало. Раненный мужчина был госпитализирован в удовлетворительном состоянии.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Злоумышленника разыскивают.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге покупатели разбили продавцу голову бутылкой и выстрелили в него.

Фото: Piter.TV