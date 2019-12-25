В Петербурге покупатели разбили продавцу голову бутылкой и выстрелили в него

Между 23-летним продавцом и тремя мужчинами произошел конфликт.

В Выборгском районе Петербурга неизвестные покупатели напали на продавца в магазине "Продукты". Подробности происшествия стали известны Piter.tv.

В полицию обратился очевидец, который сообщил, что в магазине трое неизвестных разбили бутылкой голову продавцу, слышна стрельба. Прибывшие правоохранители установили, что между 23-летним продавцом и тремя мужчинами произошел конфликт. Неизвестные ударили продавца бутылкой по голове и выстрелили в него из ракетницы. Пострадавший был доставлен в больницу. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану теменной области, термический ожог верхнего века и брови, передней брюшной стенки.

По подозрению в совершении данного преступления задержан 38-летний петербуржец. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

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Фото: Piter.tv