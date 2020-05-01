На Будапештской гость зарезал хозяина квартиры

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Во Фрунзенском районе Петербурга гость зарезал хозяина квартиры. Подробности стали известны Piter.tv.

В полицию около шести утра 3 сентября обратилась 45-летняя жительница Мурманской области. Она сообщила, что в квартире на Будапештской улице она обнаружила труп 45-летнего сожителя с тремя ножевыми ранениями в области груди.

Прибывшими полицейскими на месте происшествия по подозрению в совершении убийства был задержан 62-летний токарь. Он, находясь в гостях, нанёс хозяину квартиры три ножевых ранения в область грудной клетки. Пострадавший скончался до прибытия скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

На прошлой неделе в лесополосе в Мурино нашли труп девушки с ножевым ранением шеи.

Фото: Piter.tv