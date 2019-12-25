В лесополосе в Мурино нашли труп девушки с ножевым ранением шеи

По предварительной информации, молодой мужчина в результате возникшего конфликта на почве ревности нанёс ножевое ранение К.

Во Всеволожском районе Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве девушки на почве ревности. Труп пострадавшей был найден в лесополосе, стало известно Piter.tv.

В полицию 27 августа обратился 26-летний молодой человек и сообщил, что пропала его 22-летняя девушка К. Во вторник, 29 августа, по подозрению в причастности к исчезновению девушки был задержан 25-летний кальянщик. По предварительной информации, он в результате возникшего конфликта на почве ревности нанёс ножевое ранение К.

Вечером 30 августа в лесополосе в Мурино был найден труп 22-летней К.с признаками насильственной смерти (ножевое ранение шеи). Следователь возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Накануне в Финском заливе нашли завернутое в покрывало, затянутое пластиковыми стяжками тело.

Фото: Piter.tv