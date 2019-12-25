В Финском заливе нашли завернутое в покрывало, затянутое пластиковыми стяжками тело

Со слов судмедэксперта, тело находилось в воде более года.

В Кронштадтском районе в воде Финского залива был найден труп неизвестного человека. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 30 августа в полицию обратился 62-летний мужчина и сообщил, что в воде Финского залива напротив Северного форта обнаружил труп человека.

Полицейскими было обнаружено завернутое в покрывало, затянутое пластиковыми стяжками тело мужчины, с гнилостными изменениями, на вид 30 лет, рост 190 см, размер ноги 44, одет в ветровку серого цвета на молнии, кофту синего цвета, джинсы, ремень черного цвета, кроссовки серого цвета. Со слов судмедэксперта, тело находилось в воде более года.

Труп осмотрен, направлен в морг для установления причины смерти. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее в Никольском рецидивист зарезал мужчину в ходе конфликта из-за собаки.

Фото: Piter.tv