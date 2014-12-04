В Парголово полицейские задержали поджигателя автомобилей

Volvo выгорел полностью, Opel – частично.

В Выборгском районе Петербурга полицейские задержали поджигателя автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 16 сентября в 01:12 поступило сообщение о том, что у дома 10 по Тихоокеанской улице в Парголово горят автомобили. У дома 10 корпус 1 по Тихоокеанской улице в посёлке Парголово загорелись Volvo V60 стоимостью 4 млн рублей и Opel Mokka стоимостью 1,5 млн рублей. Volvo выгорел полностью, Opel – частично.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

В поселке Парголово 17 сентября в 04:55 сотрудниками полиции задержан подозреваемый в поджоге – 38-летний местный житель.

Ранее в Ленобласти мужчина поджёг дом тёщи.

Фото: МВД