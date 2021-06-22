В Ленобласти мужчина поджег дом свекрови

В результате пожара дом сгорел полностью.

В Лужском районе Ленобласти мужчина поджег дом своей свекрови из-за личной неприязни. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 16 сентября в экстренные службы поступило сообщение о том, что в деревне Ильжо на Озерной улице горит дом. В результате выезда установлено, что произошло возгорание деревянного частного дома, принадлежащего 67-летней женщине. В результате пожара дом сгорел полностью, пострадавших нет. Материальный ущерб составил 1 500 000 рублей.

По подозрению в совершении поджога задержан 37-летний мужчина, который из-за личной неприязни поджег дом свекрови. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Подозреваемый был ранее судим за наркотики. В этом году он является фигурантом дела об изнасиловании.

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Фото: Piter.tv