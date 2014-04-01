На Бухарестской всю ночь горел огромный ресторан

Во Фрунзенском районе больше пяти часов тушили пожар. К тушению были привлечены не только сотрудники МЧС, но и РСЧС.

Ночью в субботу, 16 сентября, в спасательную службу поступило сообщение о том, что на Бухарестской улице начался крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

По данным ведомства, в ресторане размером 40х50 метров происходило горение на площади 1000 квадратных метров.

Сначала пожару присвоили дополнительный номер 1БИС, где-то через час после этого возгорание удалось локализовать. Потом спасатели смогли ликвидировать открытое горение, а уже ближе к 6 утра огня не было. Всего пожар тушили более пяти часов.

На данный момент сведений о пострадавших не поступало.

К ликвидации пожара было привлечено 18 единиц техники и 62 человека личного состава РСЧС и 10 единиц техники и 39 человек личного состава МЧС.

Ранее сообщалось, что петербуржец попал в больницу после пожара в продуктовом магазине на Кронверкском проспекте.

Видео: ВКонтакте / "ДТП и ЧП Петербург" (Михаил Панасенко)