Петербуржец попал в больницу после пожара в продуктовом магазине на Кронверкском проспекте

В Петроградском районе в магазине продуктов произошел пожар. В ходе возгорания пострадал один человек.

Утром в среду, 13 сентября, в службу МЧС поступило сообщение о том, что в доме на Кронверкском проспекте начался пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

По данным ведомства, в продуктовом магазине происходило горение обстановки на площади 10 квадратных метров.

Пожар потушили за 45 минут, однако без пострадавших не обошлось. В результате возгорания пострадал один человек, его госпитализировали в медицинское учреждение.

К ликвидации пожара было привлечено три единицы специальной техники и 15 человек личного состава МЧС.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор проверил загрязнение воздуха после пожара на улице Латышских Стрелков.

Фото: Piter.TV