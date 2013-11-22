Роспотребнадзор проверил загрязнение воздуха после пожара на улице Латышских Стрелков

Петербургский Роспотребнадзор проверил воздух после пожара в Невском районе. Ничего критичного ведомство не нашло.

В ночь на 13 сентября в Невском районе Петербурга на улице Латышских Стрелков разбушевался пожар. Роспотребнадзор проверил содержание опасных веществ после него. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского Роспотребнадзора.

Специалисты взяли пробы воздуха на оксид углерода, диоксид азота, аммиак, диоксид серы и многое другое.

Согласно результатам лабораторных исследований атмосферного воздуха, проведенных на территории ближайшей жилой застройки, концентрации загрязняющих веществ в отобранных пробах не превышают норму.

Ранее сообщалось, что сотрудник типографии на Латышских Стрелков случайно устроил пожар, протерев станок горючей смесью.

Фото: Роспотребнадзор Петербурга