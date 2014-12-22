Сотрудник типографии на Латышских Стрелков случайно устроил пожар, протерев станок горючей смесью

Мужчина доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Здание выгорело полностью.

Вечером во вторник, 12 сентября, в полицию поступило сообщение о пожаре в типографии на улице Латышских Стрелков. В результате возгорания пострадал сотрудник. Об этом стало известно Piter.TV.

Типография расположена в отдельно стоящем двухэтажном здании площадью 750 кв. м. Предполагается, что пожар случился из-за того, что 40-летний сотрудник предприятие протёр станок горючей смесью, в результате чего произошло воспламенение. Мужчина был госпитализирован с термическим ожогом пламени туловища, верхних и нижних конечностей 1 и 2 степени, термоингаляционной травмой, ушибленной раной правой бровной области, в тяжёлом состоянии.

Здание сгорело полностью: общая площадь возгорания составила около 100 м на 50 м. Пожар локализован в 23:58.

Ранее прокуратура Петербурга организовала проверку по факту пожара в школе на проспекте Ударников.

Видео: Telegram / МЧС России, Фото: Прокуратура Петербурга