Прокуратура Петербурга организовала проверку по факту пожара в школе на проспекте Ударников

Петербургская прокуратура проверит пожарную безопасность после сообщения о том, что в школе на Ударников начался пожар.

В ГБОУ СОШ № 664 Красногвардейского района на проспекте Ударников дом 17 в 13 часов 31 минуту произошел пожар. Об этом пишет пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, возгорание произошло на 3 этаже учреждения, там горел линолеум. Учащихся эвакуировали на стадион, пострадавших нет.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга проверит исполнение требований законодательства о противопожарной безопасности. Установление обстоятельств происшествия на контроле прокуратуры района.

Ранее сообщалось, что в Мурино День знаний сорвало сообщение о минировании школы.

Фото: прокуратура Петербурга