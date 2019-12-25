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Прокуратура Петербурга организовала проверку по факту пожара в школе на проспекте Ударников
Сегодня, 14:31
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура Петербурга организовала проверку по факту пожара в школе на проспекте Ударников

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Петербургская прокуратура проверит пожарную безопасность после сообщения о том, что в школе на Ударников начался пожар.

В ГБОУ СОШ № 664 Красногвардейского района на проспекте Ударников дом 17 в 13 часов 31 минуту произошел пожар. Об этом пишет пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, возгорание произошло на 3 этаже учреждения, там горел линолеум. Учащихся эвакуировали на стадион, пострадавших нет.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга проверит исполнение требований законодательства о противопожарной безопасности. Установление обстоятельств происшествия на контроле прокуратуры района. 

Ранее сообщалось, что в Мурино День знаний сорвало сообщение о минировании школы.

Фото: прокуратура Петербурга

Теги: пожар, прокуратура, школа
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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