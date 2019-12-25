Прокуратура Петербурга организовала проверку по факту пожара в школе на проспекте Ударников

В ГБОУ СОШ № 664 Красногвардейского района на проспекте Ударников дом 17 в 13 часов 31 минуту произошел пожар. Об этом пишет пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, возгорание произошло на 3 этаже учреждения, там горел линолеум. Учащихся эвакуировали на стадион, пострадавших нет.
Прокуратура Красногвардейского района Петербурга проверит исполнение требований законодательства о противопожарной безопасности. Установление обстоятельств происшествия на контроле прокуратуры района.
Ранее сообщалось, что в Мурино День знаний сорвало сообщение о минировании школы.
Фото: прокуратура Петербурга
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