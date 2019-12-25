В Мурино День знаний сорвало сообщение о минировании школы

В Петербурге и Ленобласти отмечают День знаний. Праздничные линейки и радостные ученики наполнили школы, готовые встретить новый учебный год. Однако, не все мероприятия прошли гладко, исключением стала школа №1 в Мурино.

В Мурино праздник начала учебы был нарушено из-за анонимного письма, содержащего угрозы. Неизвестные лица заявили, что учебное заведение №1 заминировано, вызвав панику среди учащихся, учителей и родителей. Об этом рассказали в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети ВКонтакте.

Следом за тревожным сообщением, в целях обеспечения безопасности, дети были немедленно эвакуированы на улицу, а на место происшествия прибыли сотрудники полиции и специалисты по обезвреживанию взрывных устройств. Однако, к облегчению всех присутствующих, никаких взрывных устройств не было обнаружено.

Праздничное мероприятие, которое не должно было остаться незавершенным, назначено на субботу, 2 сентября.

Ранее сообщалось, что со шпаргалкой оказалось беспокойнее: суд Петербурга рассмотрел дело об использовании подсказок на ЕГЭ.

Фото: Piter.TV