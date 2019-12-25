Со шпаргалкой оказалось беспокойнее: суд Петербурга рассмотрел дело об использовании подсказок на ЕГЭ

Суд Петербурга рассмотрел дело школьницы об использовании шпаргалки на ЕГЭ по истории. Девушка использовала ее для спокойствия.

Мировой судья судебного участка №53 Петербурга рассмотрела дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 19.30 КоАП РФ (умышленное искажение результатов ГИА), в отношении выпускницы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, в июне по время проведения ЕГЭ по истории у школьницы обнаружили при себе справочный материал.

Девушка вину признала и раскаялась. Она пояснила, что не пользовалась материалами, но ей с ними было спокойнее. Школьница очень сожалела и просила суд строго ее не наказывать.

Суд указал, что девушку с экзамена удалили, результаты были аннулированы, а последствий никаких не наступило. Суд дело закрыл, а школьнице сделали устное замечание.

Ранее сообщалось, что произведения отечественных классиков останутся и в ЕГЭ, и в ОГЭ.

Фото: Piter.TV