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Произведения отечественных классиков останутся и в ЕГЭ, и в ОГЭ

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Сергей Кравцов рассказал о том, что из школьной программы не убираются "классики".

Проверка знаний школьниками классической литературы останется и в рамках единого государственного экзамена, и на основном государственном экзамене. Соответствующей информацией с журналисткой телеканала "Россия-1" Наилей Аскер-заде поделился министр просвещения Сергей Кравцов. Чиновник уточнил, что проверка данных произведений останется в обязательном порядке и в рамках Единого государственного экзамена.

В ОГЭ, В рамках единой программы мы усилили и включили произведения выдающихся наших писателей для старшей школы и Островского "Как закалялась сталь", Фадеева "Молодая гвардия", поэтому я всем рекомендую убедиться в том, что все произведения сохранены.

Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

Напомним, что в профильном ведомстве опровергли распространенную рядом СМИ информацию об исключении произведений российских "классиков" из ЕГЭ по литературе 2024 года. Специалисты заметили, что работы Фонвизина, Пушкина, Жуковского и других авторов останутся в экзамене.

Абитуриентам за серебряную медаль будут начислять до трех баллов дополнительно к ЕГЭ.

Фото и видео: Telegram / Наиля

Теги: егс, егэ, минпросвещения, сергей кравцов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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