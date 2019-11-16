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Петербуржец проведёт 8 лет в колонии за убийство топором жены
Сегодня, 13:29
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец проведёт 8 лет в колонии за убийство топором жены

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Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия.

В Петербурге осужден мужчина, убивший свою жену. О приговоре и деталях проишествия рассказала пресс-служба прокуратуры Невского района. 

Суд установил, в период с 16 по 19 января 2021 года петербуржец, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир, расположенных в доме по проспекту Большевиков, выяснял отношения со своей супругой. В ходе ссоры он схватил топор и ударил женщину по голове не менее 14 раз. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия. После чего мужчина связал запястья женщины пластиковыми строительными хомутами и перенес труп в ванную.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в лесу Ленобласти нашли частично мумифицированный труп, завёрнутый в ковёр.

Фото: pxhere

Теги: суд, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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