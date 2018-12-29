В Зеленогорске от переохлаждения умерла гражданка Узбекистана

Врачи не успели ее спасти.

В Зеленогорске от общего переохлаждения скончалась 39-летняя гражданка Узбекистана. Об этом сообщают городские СМИ.

Женщину нашли вечером 8 января у 45 дома по проспекту Красных Командиров, ее успели погрузить в машину скорой помощи, однако, врачи, ничего не успели сделать. Женщина умерла в машине скорой на глазах у реаниматологов. Врачи диагностировали у нее общее переохлаждение.

Погибшая была зарегистрирована в Зеленогорске, летом 2018 года получила патент. Труп направлен в морг, обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции Курортного района.

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Фото: Piter.TV