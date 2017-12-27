Под Оренбургом во дворе замерзла насмерть 2-летняя девочка пока мама была в гостях

Появились подробности страшной трагедии: мать оставила маленьких детей дома и ушла в гости.

Страшная трагедия произошла в городе Сорочинске Оренбургской области 5 января, только сейчас стали известны подробности.

Около 8 часов вечера 5 января во дворе частного дома было обнаружено тело 2-летней девочки без верхней одежды. После проведения экспертизы стало известно, что смерть ребенка наступила в результате переохлаждения. Следственными органами было возбуждено уголовное дело в отношении матери ребенка по статье "Причинение смерти по неосторожности несовершеннолетнего".

В ходе следствия удалось выяснить, что мать оставила джетей 5 и 2 лет дома одних, а сама ушла в гости. Вернулась женщина только спустя 1,5 часа. Она и обнаружила замершую дочь. Вероятно, малышка вышла из дома, а зайти в дом не смогла.

В рамках расследования уголовного дела деятельности должностных лиц органов системы профилактики будет дана надлежащая юридическая оценка, а также следствием будут выяснены причины и условия, способствовавшие совершению преступления. В настоящее время проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также будет дана правовая оценка действиям родителей погибшего ребенка. СУ СК РФ по Оренбургской области

Расследование уголовного дела продолжается.

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Видео: Piter.TV