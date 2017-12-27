Воронежская область: 31-летняя мать задушила новорожденного, положила в пакет и выбросила в мусорку

Появились подробности жуткого убийства в Нововоронеже.

5 декабря 2017 года работники свалки ТБО города Нововоронеж в пакете было обнаружили тело новорожденного младенца и вызвали правоохранителей.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка". В ходе следственно-розыскных мероприятий удалось найти мать ребенка. Как стало известно, около 7 часов утра 4 декабря 31-летняя местная жительница родила доношенного здорового младенца, а затем с целью убить его прикрыла ему рот и нос руками. Мальчик умер от асфиксии. После чего женщина завернула тело младенца в простыню, положила в пакет, а на следующий день выбросила этот пакет в мусорный контейнер.

В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение комплекса мероприятий, направленных на установление всех без исключения обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы. СУ СК РФ по Воронежской области

Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: Piter.TV