Строительство Балтийского бульвара завершено в Петербурге

Его протяженность составляет 630 метров.

В Петербурге инвестор завершил строительство Балтийского бульвара, объект войдет в состав жилого комплекса "Балтийская жемчужина". Об этом сообщили в Смольном 31 июля.

В документе бульвар обозначен как магистраль с северной стороны квартала 32А-1 и 31А-1 с реконструкцией улицы Адмирала Черокова. Его протяженность составляет 630 метров.

Ранее ввели в эксплуатацию берегоукрепление Балтийского бульвара, построенное тоже в рамках инвестиционных обязательств. Сам микрорайон развивается с 2005 года и является первым масштабным проектом комплексного освоения территорий на юго-западе города. Там создано свыше 3,5 тыс. рабочих мест, объем налоговых отчислений в бюджеты разных уровней – порядка 6 млрд рублей с начала реализации, а размер инвестиций – около 65 млрд рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что на Невском проспекте вместе с асфальтом обновят инженерную инфраструктуру.

Фото: пресс-служба комитета по инвестициям Петербурга