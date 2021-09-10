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Строительство Балтийского бульвара завершено в Петербурге
Сегодня, 14:42
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Строительство Балтийского бульвара завершено в Петербурге

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Его протяженность составляет 630 метров.

В Петербурге инвестор завершил строительство Балтийского бульвара, объект войдет в состав жилого комплекса "Балтийская жемчужина". Об этом сообщили в Смольном 31 июля. 

В документе бульвар обозначен как магистраль с северной стороны квартала 32А-1 и 31А-1 с реконструкцией улицы Адмирала Черокова. Его протяженность составляет 630 метров. 

Ранее ввели в эксплуатацию берегоукрепление Балтийского бульвара, построенное тоже в рамках инвестиционных обязательств. Сам микрорайон развивается с 2005 года и является первым масштабным проектом комплексного освоения территорий на юго-западе города. Там создано свыше 3,5 тыс. рабочих мест, объем налоговых отчислений в бюджеты разных уровней – порядка 6 млрд рублей с начала реализации, а размер инвестиций – около 65 млрд рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Невском проспекте вместе с асфальтом обновят инженерную инфраструктуру. 

Фото: пресс-служба комитета по инвестициям Петербурга 

Теги: балтийский бульвар, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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