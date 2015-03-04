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На Невском проспекте вместе с асфальтом обновят инженерную инфраструктуру

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Всего отремонтируют 31 колодец, на участке проведения работ заменят крышки люков.

На Невском проспекте в Петербурге планируется обновление инженерной инфраструктуры, параллельно будут ремонтировать дорожное полотно. Об этом рассказали в городском комитете по энергетике 30 июля. 

Для того, чтобы не перекрывать улицу несколько раз, сотрудники "Водоканала" займутся заменой пожарных гидрантов и элементов водопроводной арматуры, а также обновлением железобетонных конструкций. Всего отремонтируют 31 колодец, на участке проведения работ заменят крышки люков. К замене шести из них предприятие уже приступило. 

Обновленные гидранты повышают надежность сетей, что особенно важно в экстренных случаях, например, при тушении пожаров. 

Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Ранее на Piter.TV: в сквере Тараса Шевченко начали менять светильники. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: инженерная инфраструктура, невский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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