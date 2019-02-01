В сквере Тараса Шевченко начали менять светильники

Завершить реконструкцию планируется уже в 2025 году.

Сквер Тараса Шевченко рядом со станцией метро "Петроградская" станет в 1,5 раза светлее благодаря реконструкции наружного освещения. Об этом рассказали в Комитете по энергетике.

В садово-парковом пространстве на пересечении Малого проспекта Петроградской стороны, Левашовского проспекта и Ординарной улицы началась реконструкция наружного освещения. Там планируется установить 31 архитектурную опору, заменив 10 устаревших металлических. Для равномерного освещения аллей будет смонтировано 36 светодиодных светильников. Все провода проложат в земле, протянув в общей сложности 820 м кабеля.

С 1983 года территорию зеленой зоны освещали 22 ртутных фонаря, а последняя реконструкция здесь проводилась 25 лет назад.

Завершить реконструкцию планируется уже в 2025 году.

Ранее на проспекте Юрия Гагарина завершили модернизацию освещения.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга