В петергофском спа-комплексе проводят проверку после обрушения потолка

СК начал процессуальную проверку по факту травмирования посетителей.

В Петродворцовом районе Ленинградской области началась процессуальная проверка после происшествия в местном спа-отеле, где в ходе инцидента пострадали люди, – следует из сообщения пресс-службы ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По предварительным данным следствия, 25-го сентября в одном из помещений спа-клмплекса случилось обрушение потолка. Упавшие элементы конструкции травмировали четырех посетителей бань; двое человек по итогу происшествия были госпитализированы.

Процессуальная проверка проводится по ч.1 с. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящий момент следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.

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Фото: telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу