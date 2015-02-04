Следователи проверяют обрушение потолка в петербургской гимназии

Проводится доследственная проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следователи проводят проверку по факту обрушения потолка в гимназии на Казанской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Напомним, 17 сентября в столовой учреждения обрушился навесной потолок. По предварительным данным, пострадавших среди учащихся нет.

Следственный отдел по Адмиралтейскому району проводит доследственную проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следствием проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственным за содержание помещения. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу