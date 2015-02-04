В гимназии на Казанской улице обрушился потолок

В результате случившегося никто не пострадал.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга проводит проверку в связи с частичным обрушением потолка в гимназии на Казанской улице 17 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

На месте происшествия работу специализированных служб координируют работники прокуратуры.

В ходе прокурорской проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению прав учащихся на безопасные условиях нахождения в образовательном учреждении, а также действиям ответственных лиц по содержанию и ремонту помещений. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

По информации tg-канала "Mash на Мойке", потолок обвалился в столовой учебного учреждения. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее на Piter.TV: за 5 лет в Петербурге в 486 домах заменили аварийные конструкции.

Видео: Telegram / Mash на Мойке