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17 сентября, 14:46
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В гимназии на Казанской улице обрушился потолок

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В результате случившегося никто не пострадал.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга проводит проверку в связи с частичным обрушением потолка в гимназии на Казанской улице 17 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. 

На месте происшествия работу специализированных служб координируют работники прокуратуры. 

В ходе прокурорской проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению прав учащихся на безопасные условиях нахождения в образовательном учреждении, а также действиям ответственных лиц по содержанию и ремонту помещений. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Пресс-служба прокуратуры Петербурга

По информации tg-канала "Mash на Мойке", потолок обвалился в столовой учебного учреждения. В результате случившегося никто не пострадал. 

Ранее на Piter.TV: за 5 лет в Петербурге в 486 домах заменили аварийные конструкции. 

Видео: Telegram / Mash на Мойке

Теги: казанская улица, обрушился потолок
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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