За 5 лет в Петербурге в 486 домах заменили аварийные конструкции

Отмечается, что на Гороховой, 46, завершены все необходимые работы, в настоящее время идет обследование.

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин в рамках прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург" 15 августа рассказал о реставрации аварийных домов. Чиновника цитирует издание "Петербургский дневник".

Отмечается, что на Гороховой, 46, завершены все необходимые работы, в настоящее время идет обследование. Согласно визуальному осмотру, нарушены все нормы перепланировок собственником.

Также вице-губернатор добавил, что расследование после частичного обрушения дома по Большой Зелениной улице продолжается.

За последние 5 лет такие аварийные конструкции, непригодные квартиры заменены в 486 домах. Евгений Разумишкин, вице-губернатор Петербурга

Ранее Евгений Разумишкин заявил, что под мостом Бетанкура в 2024 году появится площадка для уборочной техники.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)