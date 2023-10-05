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За 5 лет в Петербурге в 486 домах заменили аварийные конструкции
Вчера, 23:58
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За 5 лет в Петербурге в 486 домах заменили аварийные конструкции

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Отмечается, что на Гороховой, 46, завершены все необходимые работы, в настоящее время идет обследование.

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин в рамках прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург" 15 августа рассказал о реставрации аварийных домов. Чиновника цитирует издание "Петербургский дневник"

Отмечается, что на Гороховой, 46, завершены все необходимые работы, в настоящее время идет обследование. Согласно визуальному осмотру, нарушены все нормы перепланировок собственником. 

Также вице-губернатор добавил, что расследование после частичного обрушения дома по Большой Зелениной улице продолжается. 

За последние 5 лет такие аварийные конструкции, непригодные квартиры заменены в 486 домах.

Евгений Разумишкин, вице-губернатор Петербурга

Ранее Евгений Разумишкин заявил, что под мостом Бетанкура в 2024 году появится площадка для уборочной техники. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: аварийные дома, евгений разумишкин
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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