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Продолжается рабочая экспертиза дома на Большой Зелениной, 1/44

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После завершения рабочей экспертизы начнется проектирование аварийных работ.

В Петербурге продолжается рабочая экспертиза дома на Большой Зелениной, 1/44. В данный момент проводится полное обследование здания. На период проведения аварийно-восстановительных работ жильцам предоставлены жилые помещения маневренного фонда специализированного жилищного фонда Петербурга. Об этом рассказали в Аппарате вице-губернатора Евгения Разумишкина.

После первичного осмотра здания специалисты выявили нарушения, вследствие чего в ночь на 5 августа в контролируемом режиме произошло обрушение конструкций. В результате никто не пострадал. На месте продолжают работу специалисты аварийных служб.

Евгений Разумишкин, вице-губернатор Петербурга

После завершения рабочей экспертизы начнется проектирование аварийных работ.

Для безопасности граждан движение по Большой Зелениной у дома 1/44 и части Малого проспекта ограничено до окончания проведения работ.

Прокуратура взяла под контроль расследование обрушения стены дома на Большой Зелениной.

Видео: прокуратура СПб

Теги: большая зеленина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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