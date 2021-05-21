После завершения рабочей экспертизы начнется проектирование аварийных работ.

В Петербурге продолжается рабочая экспертиза дома на Большой Зелениной, 1/44. В данный момент проводится полное обследование здания. На период проведения аварийно-восстановительных работ жильцам предоставлены жилые помещения маневренного фонда специализированного жилищного фонда Петербурга. Об этом рассказали в Аппарате вице-губернатора Евгения Разумишкина.

После первичного осмотра здания специалисты выявили нарушения, вследствие чего в ночь на 5 августа в контролируемом режиме произошло обрушение конструкций. В результате никто не пострадал. На месте продолжают работу специалисты аварийных служб. Евгений Разумишкин, вице-губернатор Петербурга

После завершения рабочей экспертизы начнется проектирование аварийных работ.

Для безопасности граждан движение по Большой Зелениной у дома 1/44 и части Малого проспекта ограничено до окончания проведения работ.

Прокуратура взяла под контроль расследование обрушения стены дома на Большой Зелениной.

Видео: прокуратура СПб