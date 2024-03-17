Дом на Большой Зелениной восстановят к 2026 году

Работы по восстановлению дома на Большой Зелениной идут по графику.

В Петроградском районе Санкт-Петербурга продолжается восстановление дома №44/1 на Большой Зелениной улице, частично обрушившегося в августе 2024 года. Объект восстановлен наполовину, сообщил вице-губернатор города Евгений Разумишкин.

На площадке работают две подрядные организации. Основная задача на 2025 год — полное восстановление конструктивных элементов здания. Уже смонтирована центральная несущая стена до уровня пола третьего этажа, выполнены перекрытия между тремя нижними этажами и начата кладка четвертого. Подготавливаются балки между третьим и четвертым этажами.

На восстановление дома заключены контракты на сумму 224 млн руб. К 25 декабря 2025 года специалисты планируют завершить монтаж кровли. Также ведется подготовка к подключению системы отопления — радиаторы в уцелевшей части здания должны быть запущены к 20 октября. Замена поврежденных элементов проводится за счет Фонда капитального ремонта.

Жильцы смогут вернуться в непострадавшие квартиры во втором квартале 2026 года после проверки их технического состояния. Полностью восстановленный дом будет готов к заселению к концу 2026 года.

Фото: freepik