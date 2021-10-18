Повторное обрушение произошло в доме на Петроградской стороне

Территория, прилегающая к зданию, оцеплена, на месте происшествия дежурят сотрудники полиции.

В понедельник, 5 августа, в центре Петербурга произошло обрушение в старинном аварийном здании. Согласно опубликованным видеоматериалам, обрушились внутренние конструкции. Территория, прилегающая к зданию, оцеплена, на месте происшествия дежурят сотрудники полиции.

Речь идет о доме № 1/44 на улице Большая Зеленина. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу сообщала что по факту обрушения возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".

Ранее, 4 августа, в пятиэтажном здании была выявлена угроза обрушения фасада, в результате чего было эвакуировано от 30 до 35 человек. В доме проводились работы по устранению аварийности несущих конструкций. Вечером в воскресенье начала деформироваться крыша здания: разрушения начались с четвертого этажа.

Ранее в Смольном прокомментировали обрушение стены жилого дома на Петроградской стороне.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком