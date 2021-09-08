В Смольном прокомментировали обрушение стены жилого дома на Петроградской стороне

Отмечается, что губернатор Северной столицы держит ситуацию на личном контроле.

Работы по капитальному ремонту дома на Большой Зелениной, 1/44, будут продолжаться. В "контролируемом режиме" 4 августа в этом здании произошло оседание деформированных конструкций, заявили в пресс-службе Смольного, ссылаясь на вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина, который работает на месте обрушения. Он возглавил Оперативный штаб, созданный по поручению главы города. Отмечается, что губернатор Северной столицы держит ситуацию на личном контроле.

По словам вице-губернатора Петербурга, в процессе ремонта пол отслоился от стены, также осела старая кирпичная кладка. Работы ведутся в расселенной части дома. Жильцы боковых частей здания временно расселены и обеспечены всем необходимым.

Пострадавших нет. Угрозы обрушения здания нет. Сейчас проводятся необходимые обследования, в дальнейшем начнется проектирование аварийных работ. Евгений Разумишкин, вице-губернатор Петербурга

Планируется, что специалисты укрепят конструкции здания постройки начала ХХ века, заменят все деревянные перекрытия и укрепят фасады.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петроградском районе Петербурга вводятся ограничения для транспорта.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу