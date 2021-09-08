В Петроградском районе из-за угрозы обрушения здания вводятся ограничения для транспорта

Ограничения будут действовать до завершения работ.

В Петроградском районе в связи с угрозой обрушения здания по адресу: улица Большая Зеленина, 1/44, введут временные ограничения в движении транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В воскресенье, 4 августа, с 13:20 до окончания работ не получится проехать от Малого проспекта П. С. до Большого проспекта П. С., от Ропшинской улицы до улицы Большой Зелениной, от Колпинского переулка до Малого проспекта П. С.

Жилой дом у станции метро "Чкаловская" повредился сегодня. Предварительно, пострадавших нет, жильцов эвакуировали.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком