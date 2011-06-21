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Следователи выясняют обстоятельства повреждения дома на Петроградской стороне

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Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

В Петербурге следователи организовали проверку по факту повреждения жилого дома при проведении работ по капитальному ремонту. Напомним, 4 августа "треснуло" здание на Большой Зелениной улице. 

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал, жильцов дома эвакуировали, рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу. 

По данному факту в следственном отделе по Петроградскому району  ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу организована процессуальная проверка, в ходе которой  будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. Также действиям лиц, ответственных за ремонт жилого дома, будет дана правовая оценка.

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Видео, фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Теги: гсу ск рф по санкт-петербургу, угроза обрушения, улица большая зеленина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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