Следователи выясняют обстоятельства повреждения дома на Петроградской стороне

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

В Петербурге следователи организовали проверку по факту повреждения жилого дома при проведении работ по капитальному ремонту. Напомним, 4 августа "треснуло" здание на Большой Зелениной улице.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал, жильцов дома эвакуировали, рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

По данному факту в следственном отделе по Петроградскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу организована процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. Также действиям лиц, ответственных за ремонт жилого дома, будет дана правовая оценка. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Видео, фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу