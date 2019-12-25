Восстановление дома на Большой Зелениной в Петербурге близится к финалу

Жильцы ждут возвращения в 2026 году.

Жильцы дома на Большой Зелениной, 1, в Петербурге смогут вернуться в свои квартиры к середине 2026 года. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин в эфире радио "Комсомольская правда". По его словам, контур здания восстановят к концу 2025-го, а завершить все отделочные и инженерные работы планируют в первом квартале следующего года.

Работы по ремонту фасада и инженерных сетей идут в соответствии с утверждённым графиком. По словам Разумишкина, подрядчик завершает восстановление внешних стен и кровли. После проверки состояния несущих конструкций начнётся подключение систем отопления, водоснабжения и электрики.

Между тем, некоторые собственники сообщают о проблемах внутри здания. Одна из жительниц рассказала, что при осмотре своей квартиры обнаружила трещины на трубах. По её словам, если тепло подадут без проверки, часть дома может быть затоплена. Женщина призвала соседей фиксировать состояние помещений и требовать замены повреждённых коммуникаций.

Разумишкин подтвердил, что отдельные неполадки возможны, но заверил, что дом находится "на завершающей стадии ремонта". Он отметил, что все работы проходят по проекту, прошедшему экспертизу, и подчеркнул важность качественного выполнения задач, чтобы избежать прежних ошибок.

Фото: Telegram / Евгений Разумишкин