Прокуратура взяла под контроль расследование обрушения стены дома на Большой Зелениной

По предварительной версии следствия, сотрудники подрядной организации, выполнявшей капитальный ремонт дома, допустили грубые нарушения.

Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга взяла на особый контроль расследование обрушения здания, расположенного на улице Большой Зелениной, 1/44. Уголовное дело возбуждено по статье 216 УК РФ, касающейся нарушений правил безопасности при проведении строительных работ.

По предварительной версии следствия, сотрудники подрядной организации, выполнявшей капитальный ремонт дома, допустили грубые нарушения, что привело к обрушению несущей стены и других конструктивных элементов здания.

На данный момент следователи проводят комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств происшествия. Ведется опрос свидетелей и экспертизы, чтобы определить причины инцидента и установить степень ответственности всех причастных лиц. Особое внимание уделяется проверке документации и соблюдению строительных норм и правил.

Повторное обрушение произошло в данном здании произошло утром 5 августа.

Видео: прокуратура СПб