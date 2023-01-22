В помещениях дома №46 на Гороховой улице проходят противоаварийные мероприятия

Причиной обрушения стали несогласованные работы по перепланировке.

В помещениях дома №46 по Гороховой улице выполняются противоаварийные мероприятия. Сейчас специалисты занимаются укреплением конструкций в той части здания, где произошло обрушение. Проводится обследование на объекте. Об этом сообщили в tg-канале "Центр. НОВОСТИ".

Аварийные службы для обеспечения безопасности граждан отключили газ и воду в доме. В помещениях, находящихся под зоной обрушения, в настоящий момент никто не проживает.

Уточняется, что предпосылок для расселения дома пока нет. Управляющая компания проводит техническую экспертизу. Адрес на контроле администрации Центрального района Санкт-Петербурга.

Напомним, причиной обрушения стали несогласованные работы по перепланировке. Они проводились на четвертом этаже. В одной из квартир были сняты перекрытия без соблюдения юридических норм. В Петербурге возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что власти Петербурга назвали самовольной постройкой рухнувший в "Красном треугольнике" переход.

Фото: Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга