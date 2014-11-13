Возбуждено уголовное дело после обрушения перекрытий в доме на Гороховой

Следствие предполагает, что обрушение межэтажных перекрытий и других конструктивных элементов дома произошло из-за нарушений, допущенных во время ремонта одной из квартир.

В Петербурге возбуждено уголовное дело после аварийного ремонта в шестиэтажном здании. В одной из квартир были сняты перекрытия без соблюдения юридических норм.

По данным СК РФ, происшествие, произошедшее на Гороховой улице, 46А, квалифицировано как нарушение правил безопасности при осуществлении строительных работ, что привело к значительным убыткам по неосторожности (статья 216 УК). Оценка ущерба для владельцев помещений превышает 500 тыс. рублей.

Следствие предполагает, что обрушение межэтажных перекрытий и других конструктивных элементов дома произошло из-за нарушений, допущенных во время ремонта одной из квартир. Рабочие, нанятые хозяйкой, должны были демонтировать межкомнатные перегородки, однако, по мнению следственной группы, при выполнении работ не были соблюдены предписания закона.

Прокуратура Центрального района взяла под контроль процесс и результаты расследования уголовного дела.

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Фото: Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга