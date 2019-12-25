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В доме на Гороховой обрушилось межэтажное перекрытие
Сегодня, 8:39
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В доме на Гороховой обрушилось межэтажное перекрытие

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Управляющей компанией данного многоквартирного дома является ООО "Жилкомсервис №2 Центрального района".

В воскресенье, 12 августа, в доме 46 по улице Гороховой, в ходе ремонта, проводимого владельцами квартиры, произошло обрушение межэтажного перекрытия между четвертым этажом и чердаком. К счастью, никто не пострадал.

На место происшествия незамедлительно прибыл временно исполняющий обязанности главы администрации Центрального района Александр Векслер. Он проводит оценку ущерба и координирует работу соответствующих служб.

Управляющей компанией данного многоквартирного дома является ООО "Жилкомсервис №2 Центрального района". Сотрудники управляющей компании и МЧС находятся на месте происшествия и проводят осмотр.

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Фото: Telegram / Центр. НОВОСТИ

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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