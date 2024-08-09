Власти Петербурга назвали самовольной постройкой рухнувший в "Красном треугольнике" переход

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга рассматривал возможность демонтажа галереи с соблюдением всех норм законодательства.

Галерея-переход, обрушившаяся на территории заброшенного завода "Красный треугольник" на набережной Обводного канала в Петербурге, была построена самовольно. Об этом сообщает пресс-служба комитета имущественных отношений (КИО).

Напомним, обрушение произошло накануне в 4:15 и затронуло соединение между двумя зданиями, в результате чего конструкции упали на генератор. К счастью, люди не пострадали, однако генератор оказался завален обломками. Сотрудники МЧС, прибывшие на место происшествия, разобрали завал, после чего специалисты компании установили аварийный генератор. Прокуратура Адмиралтейского района начала проверку обстоятельств случившегося.

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга рассматривал возможность демонтажа галереи с соблюдением всех норм законодательства. Вследствие обрушения собственникам помещений необходимо будет решить проблему с ремонтом фасадов. Права на помещения принадлежат как частным лицам, так и городу, чьи интересы представляет районная администрация.

В феврале прошлого года "Красный треугольник" был признан региональным памятником, при этом КГИОП утвердил границы охраняемой зоны, исключив 19 объектов, включая 12 корпусов и семь переходов-галерей. Под охрану попали 50 зданий и 11 галерей.

Видео: Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга