Прокуратура организовала проверку по факту обрушения перехода на территории "Красного треугольника"

Прокуратура установит собственника перехода, а также оценит исполнение градостроительного законодательства.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга организовала проверку по факту обрушения перехода между зданиями, расположенными на территории "Красного треугольника". Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

С целью установления всех обстоятельств и причин произошедшего, координации действий правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб по ликвидации последствий обрушения на месте происшествия находятся работники прокуратуры Адмиралтейского района.



Фото перехода до обрушения (прокуратура СПб)

Прокуратура установит собственника перехода, а также оценит исполнение градостроительного законодательства, в том числе законность ввода объекта в эксплуатацию.

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Видео: прокуратура СПб