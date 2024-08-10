Глава иностранной компании предстанет перед судом за игнорирование решений о реставрации в особняке Брусницына

Организации было предписано в течение восьми месяцев разработать проектную документацию, однако этого сделано не было. В результате этого на компанию были наложены штрафы на сумму 80 тыс. рублей.

Из-за неисполнения решения суда о восстановлении ограды особняка Брусницына на Кожевенной линии Васильевского острова генеральный директор иностранной фирмы предстанет перед судом. Компания на протяжении длительного времени не принимала никаких мер для реализации своих обязательств, сообщила "Петербургскому дневнику" пресс-служба главного управления Федеральной службы судебных приставов по городу.

Организации было предписано в течение восьми месяцев разработать проектную документацию, однако этого сделано не было. В результате этого на компанию были наложены штрафы на сумму 80 тыс. рублей. Установлено, что предприниматель действовал намеренно.

Дознавателем Василеостровского районного отдела судебных приставов в ходе доследственной проверки были собраны доказательства того, что директор должника осознанно не предпринял никаких действий для исполнения решения суда, а также не предоставил проектную документацию на реставрацию для согласования в комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга.

В отношении директора возбуждено уголовное дело за невыполнение судебного решения. Обвинительное заключение было утверждено районной прокуратурой, после чего материалы переданы в суд.

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Фото: citywalls.ru